Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с защитником «Зенита» Данилом Круговым.

Летом игрок подписал контракт с «сине-бело-голубыми», однако провел первую часть сезона в «Уфе» на правах аренды. Сейчас он находится на сборе с «Зенитом» и продолжается восстанавливаться после травмы. Петербуржцы имеют право забрать игрока в зимнее трансферное окно.

«Данил пока еще будет восстанавливаться с «Зенитом», а потом, наверное, вернется к нам. Давайте еще немного подождем. На 99 процентов Круговой закончит этот сезон в «Уфе», — заявил Газизов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Он подчеркнул, что футболист вернется в расположение команды, как только завершит реабилитацию.

По мнению Газизова, Круговой сможет сыграть за «Уфу» в оставшейся части сезона, он должен приступить к тренировкам в общей группе в середине марта.