Футбольный клуб «Сочи» дозаявил нападающего Александра Кокорина для участия в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне. 28-летний футболист будет выступать под 91-м номером.

Игрок перешел в «Сочи» на правах аренды, которая будет действовать до конца июня 2020 года.

Напомним, минувшей осенью Кокорин вышел на свободу по УДО, он отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы. «Зенит» не смог дозаявить игрока на первую часть сезона. В зимнее трансферное окно клуб решил отдать Кокорина в аренду в «Сочи», но футболист ответил отказом.

После этого Кокорин был отправлен в «Зенит-2», с которым провел один сбор в Турции. Там он провел переговоры с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом и дал согласие на аренду.

На данный момент «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке чемпионата России.