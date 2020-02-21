Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил шансы Сергея Устюгова принять участие в марафоне в Осло. Ранее россиянин снялся с многодневки «Ски Тур» из-за болезни.

«Я надеюсь на это. У него не было проблем с формой здесь, как я уже говорил, он очень высоко оценивал свою готовность», — сказал Крамер, слова которого приводит сайт «Матч ТВ».

Тренер пояснил, что при подготовке к этапу в Фалуне группа провела десятидневный сбор в Швейцарии. Форма Устюгова на тот момент не была оптимальной, однако по ходу сбора его готовность к соревнованиям возросла. Крамер подчеркнул, что лыжник заметно прибавил перед стартом «Ски Тура».

«Повторюсь, у него и здесь все было хорошо, за исключением дыхания», — сказал Крамер.

Напомним, марафон в Осло будет проходить в рамках этапа Кубка мира, он состоится 8 марта.