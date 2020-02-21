Женская сборная России по кёрлингу не смогла пробиться в финал юниорского первенства мира, которое сейчас проходит в Красноярске. В полуфинале россиянки встречались со сборной Канады и потерпели поражение со счетом 8:9.

Игра состоялась сегодня, 21 февраля. Завтра команде предстоит сыграть с Японией в матче за бронзовые медали.

Сборная России выступает на турнире в следующем составе: Влада Румянцева (скип), Анастасия Мищенко, Вера Тюлякова, Ирина Рязанова и Александра Кардапольцева.

Ранее в рамках первенства россиянки обыграли команды Венгрии, Швейцарии, Латвии, Японии, Норвегии и Дании, а также потерпели поражения от Канады, Кореи и Швеции.