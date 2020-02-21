В финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Великом Новгороде, завершилась короткая программа женщин. На первое место вышла воспитанница Алексея Мишина Анастасия Гулякова, набравшая 73,23 балла.

Спортсменка не стала исполнять тройной аксель, несмотря на то, что он был включен в заявку. На второй строчке расположилась Анастасия Губанова, которая сейчас тренируется в группе Евгения Рукавицына. Судьи оценили ее выступление на 72,13. Замкнула тройку лидеров Елизавета Нугуманова, её результат составил 68,39.

Представительница школы «Снежные барсы» Анастасия Тараканова стала единственной спортсменкой, допустившей падение. Она занимает последнее, восьмое место с 57,30 балла.

Произвольная программа состоится завтра, 22 февраля.