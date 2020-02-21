Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал включение Евгения Гараничева в состав на эстафету в рамках чемпионата мира. Ранее он и глава СБР Владимир Драчев сообщали, что в гонке примет участие Карим Халили.

«Моё мнение – это моё мнение. Это было решение тренерского штаба, они сказали Евгению завтра стартовать», — заявил Хованцев, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Тренер ответил на вопрос, остался при ли своем мнении, несмотря на решение тренерского штаба.

«Я думаю, что это лучше не выносить до окончания эстафеты. У меня просто было своё мнение», — сказал специалист.

Хованцев признал, что сборные Норвегии и Франции выглядят сильнее, однако Россия, на его взгляд, находится одном уровне с Германией. Он подчеркнул, что в гонке всё будет зависеть от стрельбы, поэтому необходима точная работа на рубежах.