Александр Жулин, под руководством которого работают Виктория Синицина и Никита Кацалапов, рассказал, как тренеры Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона отреагировали на победу россиян на чемпионате Европы.

«Их тренеры перестали нас вообще замечать. Тренеры просто считали, что они в космосе находятся, а мы где-то там – челядь. И вдруг челядь что-то там, оказывается, может», — заявил Жулин в интервью Елене Родиной.

Он отметил, что другие тренеры позвонили и поздравили, так как победа Синициной и Кацалапова стала знаковым моментом и показала, что с французами тоже можно бороться.

«Сейчас будем смотреть, как бы нам это не вернулось в Монреале очень сильно», — сказал Жулин и выразил надежду на то, что российский дуэт хорошо выступит на турнире. По его мнению, Россия способна завоевать золото в танцах на льду на Олимпийских играх.