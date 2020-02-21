Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, как чувствует себя Александр Логинов, который испытывал проблемы с коленом во время индивидуальной гонки на чемпионате мира. Завтра спортсмен примет участие в эстафете.

«Всё нормально. Сегодня тренировался, готовится на 4-й этап», — сказал Хованцев, слова которого приводит «Спорт день за днём».

Напомним, вместе с Логиновым гонку побегут Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Евгений Гараничев. Изначально Хованцев и глава СБР Владимир Драчев хотели включить в состав Карима Халили, однако тренерский штаб сделал выбор в пользу Гараничева.

Эстафета состоится завтра, 22 февраля, и начнется в 16:45 по московскому времени. Чемпионат мира в Антхольце завершится в воскресенье.