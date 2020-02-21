Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подтвердил, что Кристина Резцова не выступит на чемпионате мира. Спортсменка не пробежала ни одной личной гонки, также она не вошла в состав на смешанную эстафету и сингл-микст. Её единственным шансом была женская эстафета, однако тренеры сделали выбор в пользу других биатлонисток.

Ранее Анфиса Резцова, мама спортсменки, заявила, что подаст в суд на СБР, если Кристина не побежит эстафету.

«Посмотрим на чемпионате Европы, были тренеры правы или нет. Она бы пристально рассматривалась в качестве кандидата на эстафету, если бы в масс-старт попало больше россиянок», — сказал Хованцев, слова которого приводит «Спорт день за днем». Специалист подчеркнул, что тренеры оценивают состояние спортсменов и их возможности.

В эстафете примут участие Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.