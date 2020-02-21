Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подтвердил, что Кристина Резцова не примет участие в эстафетной гонке на чемпионате мира. Тренерский штаб выбрал следующий состав: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Ирина Старых и Лариса Куклина.

Эстафета состоится завтра, 22 февраля, и начнется в 13:45 по московскому времени. Турнир продлится до воскресенье, в последний день состоится масс-старт. Единственной представительницей сборной России станет Юрлова-Перхт.

Хованцев пояснил, что состав на эстафету мог бы выглядеть иначе, если бы большее число россиянок отобралось в заключительную гонку. Ранее Анфиса Резцова, мать Кристины Резцовой, заявила, что подаст в суд на СБР, если ее дочь не побежит эстафету.