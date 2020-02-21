Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер поддержал теорию своего соотечественника Эмиля Иверсена о том, что водитель снегохода помог россиянину Александру Большунову выиграть масс-старт в рамках «Ски Тура».

По версии норвежцев, снегоход специально ехал рядом с Большуновым, чтобы закрывать его от ветра.

«Снегоход, пожалуй, двигался слишком близко в какой-то момент. Был сильный боковой ветер. Если снегоход был совсем рядом тогда, это не очень хорошо. Мы обсуждали это в палатке», — заявил Крюгер, слова которого приводит Dagbladet.

Норвежец признался, что также злится на самого себя, так как не сумел усидеть за Большуновым. Однако он подчеркнул, что шофер снегохода поступил непрофессионально, находясь так близко к россиянину.