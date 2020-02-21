Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич поделился мнением по поводу того, кто станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

Олич отметил, что по-прежнему следит за ЦСКА и Российской Премьер-Лигой.

«В этом сезоне видно, что «Зенит» уже выиграет чемпионат. Будет интересно посмотреть, кто второе место займет. Есть 3-4 команды, которые на него претендуют, — сказал Олич, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Олич выступал за московский ЦСКА в период с 2003 по 2007 год. Он принял участие в 75 матчах и забил 38 голов. Также за время своей карьеры хорват защищал цвета «Марсонии», «Герты», «Загреба» и загребского «Динамо», «Гамбурга», «Баварии», «Вольфсбура» и «Мюнхена».

Сейчас Олич находится в России, он прибыл для участия в Кубке Легенд, где выступает в состав сборной Звезд.