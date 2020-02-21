Норвежский лыжник Финн Хоген Крог прокомментировал победу россиянина Александра Большунова в масс-старте на «Ски Туре».

По мнению норвежцев, Большунову помог водитель снегохода, который двигался очень близко и закрывал россиянина от ветра. Крог рассказал, что при повороте, когда снегоход сильно приблизился, ему в лицо прилетело много снега, что было очень неприятно.

Однако, как считает Крог, снегоход не мог дать Большунову большое преимущество.

«По любому, одна вещь совершенно очевидна: Большунов выиграл не потому, что он не был сильнейшим сегодня», – заявил Крог, слова которого приводит Dagbladet.