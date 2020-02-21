Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от третьего дня тестовых заездов в Барселоне.

Россиянин сообщил, что отработал только полдня, но они получились очень продуктивными. Команда провела много тестов и постаралась покрыть как можно большую дистанцию, объяснил Квят. По словам пилота, теперь необходимо проанализировать полученную информацию и начать подготовку к следующей неделе.

«Первые впечатления от машины таковы, будто мы прибавили по сравнению с минувшим сезоном. Сложно сказать насколько, но мы всё ещё пытаемся раскрыть потенциал болида», — заявил Квят, слова которого приводит пресс-служба команды.

Напомним, в прошлом году «Альфа Таури» называлась «Торо Россо», команда была переименована в межсезонье. В новом сезоне партнером Квята по-прежнему будет Пьер Гасли.