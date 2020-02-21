Тренерский штаб сборной Франции по биатлону определился с составами на эстафетные гонки в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия).

За мужскую команду на первом этапе будет бежать чемпион мира Эмильен Жаклен, ранее выигравший гонку преследования. Второй и третий этап пробегут Мартен Фуркад и Симон Дестье соответственно, финишировать будет Кентен Фийон-Майе.

В составе женской команды первой на дистанцию отправится Жюлия Симон, затем в борьбу вступит Анаис Бескон. На третий этап тренеры поставили Селию Эмонье, на четвертый — Жюстин Бреза.

Напомним, обе эстафеты состоятся завтра, 22 февраля. Женская гонка начнется в 13:45 по московскому времени, мужская — в 16:45.