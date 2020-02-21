Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в интервью японскому телевидению рассказала о своих ученицах Александре Трусовой, Алене Косторной и Анне Щербаковой.

Тутберидзе отметила, что пока не может представить, как спортсменки будут меняться и формироваться. «Потому что им придется брать на себя эту славу, как они будут с ней справляться», — сказала тренер. Она подчеркнула, что все ее воспитанницы разные по характеру.

По её мнению, самая большая ошибка, которую могут совершить спортсменки — подумать, что дальше все будет складываться само. Тутберидзе уверена, что дальше, напротив, все будет сложнее, так как придется отвлекаться на интервью, походы на телевидение и т.д.

Напомним, на чемпионате Европы Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал почета. В марте им предстоит выступить на чемпионате мира в Монреале.