Тренерский штаб сборной Норвегии определился с составами на эстафетные гонки, которые состоятся в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия).

За женскую команду на первом этапе выступит Сюнневе Сулемдал, она передаст эстафету Ингрид Тандревольд. На третьем этапе в борьбу вступит Тириль Экхофф, финишировать будет Марте Ульсбю-Ройселанн.

У мужчин стартовать предстоит Ветле Шостад Кристиансену, затем на дистанцию отправится Йоханнес Дале. Третий этап пробежит Тарьей Бё, финишировать будет его младший брат Йоханнес.

Напомним, сборная Норвегии возглавляет медальный зачет чемпионата мира. В активе команды семь наград: три золота, два серебра и две бронзы.

Эстафеты состоятся завтра, 22 февраля.