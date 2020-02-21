Российская фигуристка Софья Акатьева прокомментировала свое выступление в финале Кубка России, где заняла второе место. Она уступила Софье Самоделкиной, которая исполнила два тройных акселя.

Акатьева отметила, что тоже планировала включить тройной аксель в короткую программу, однако он плохо получался на разминке, поэтому спортсменка решила не рисковать.

«На этапах Кубка России пробовали его — он получался, а потом перестал», — сказала Акатьева в интервью ФФККР.

В произвольной программе спортсменка сделала два четверных тулупа, однако на одном допустила падение. По словам Акатьевой, первый раз она приземлила четверной в декабре 2018 года на тренировке, а спустя две недели справилась с тройным акселем.

«Четверные прыжки вообще будущее нашего вида спорта», подчеркнула Акатьева.