Российский лыжник Денис Спицов отреагировал на предположение норвежцев о том, что Александр Большунов выиграл масс-старт на «Ски Туре», так как подкупил водителя снегохода.

Норвежские лыжники считают, что русские заплатили водителю для того, чтобы он двигался поближе к Большунову, тем самым закрывая его от ветра и создавая комфортные условия для гонки. На эту тему высказались Эмиль Иверсен, Симен Крюгер и Финн Хоген Крог.

Спицов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал выдуманную историю, якобы объясняющую победу Большунова.

Согласно версии Спицова, гонку бежал не он, а замаскированный Сергей Устюгов, ранее снявшийся с многодневки. Он передал Большунову палку со специальным механизмом, который позволил уйти в отрыв. Спицов в это время управлял снегоходом и помогал Большунову.