Сборная Швеции по биатлону назвала составы на эстафеты, которые состоятся в рамках чемпионата мира в Антхольце.

Первый этап мужской гонки побежит Пеппе Фемлинг, затем его сменит Йеспер Нелин. Третий этап достался Мартину Понсилуоме, финишировать будет Себастьян Самуэльссон. Ранее Самуэльссон выступил в сингл-миксте: сборная Швеции претендовала на третье место, однако ошибки спортсмена на последнем огневом рубеже лишили команду шансов на медаль.

Женскую сборную в Швеции будут представлять Эльвира Эберг, Мона Брурссон, Линн Перссон и олимпийская чемпионка Ханна Эберг.

Обе эстафеты состоятся в субботу, 22 февраля. Чемпионат мира в Антхольце завершится в воскресенье.