В Норвегии продолжается лыжная многодневка «Ски Тур», которая проходит в рамках Кубка мира. Сегодня, 22 февраля, в Тронхейме состоятся мужской и женский спринты классическим стилем.

Сначала спортсмены преодолеют квалификацию, по итогам которой определятся участники решающей стадии соревнований. В четвертьфинал выйдут по тридцать спортсменов, они будут распределены на пять забегов по шесть человек.

Женские четвертьфиналы стартуют в 15:00 по московскому времени, сразу после них гонку начнут мужчины.

На данный момент зачет многодневки возглавляют три норвежки: Тереза Йохауг, Ингвильд Флюгстад Остберг и Хейди Венг. Отрыв Йохауг от ближайшей преследовательницы составляет почти 2,5 минуты. У мужчин на первом месте идет россиянин Александр Большунов, он оторвался от Пола Голберга на 1 минуту 5 секунд. Третье место занимает Шюр Рёте.