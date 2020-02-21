Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум оценил перспективы команды на «Ски Туре». На данный момент Пол Голберг занимает второе место, проигрывая россиянину Александру Большунову больше минуты.

Специалист признал, что добиться успеха будет практически невозможно, так как в пределах досягаемости находится Голберг. Его успех будет зависеть от завтрашней спринтерской гонки, так как на дистанции он не сможет отыграть много времени.

«Большунов потенциально лучший на длинной дистанции. Так что мы особо не думаем про общий зачёт», — сказал Носсум, слова которого приводит Aftenposten.

Напомним, завтра, 22 февраля, в Тронхейме (Норвегия) состоятся мужской и женский спринты классическим стилем. Многодневка завершится в воскресенье.