Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал турнира категории АТР 250 в Марселе (Франция). В четвертьфинальном матче он проиграл французу Жилю Симону в двух сетах со счетом 4:6, 0:6.

Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут, за это время Медведев не сделал ни одного эйса, не ошибался на подаче и реализовал один брейк-пойнт из двух возможных. Симон четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и взял пять геймов на подаче соперника.

Следующим соперником француза, занимающего 58-ю строчку в рейтинге АТР, станет победитель пары Егор Герасимов (Белоруссия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Напомним, на пути к четвертьфиналу Медведев выбил из борьбы итальянца Янника Синнера. Турнир завершится 23 февраля, призовой фонд составляет 769 670 долларов.