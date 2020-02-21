Российский лыжник Александр Большунов не считает свое преимущество в общем зачете «Ски Тура» недосягаемым для соперников. Ранее тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум заявил, догнать россиянина будет практически невозможно.

Большунов возразил, что последние гонки будут очень сложными, в них ожидается жесткая борьба.

«Посмотрим, чем всё обернётся через несколько дней. Норвежцы каждый день способны преподнести сюрпризы», — сказал россиянин, слова которого приводит Aftenposten.

Напомним, ближайшим преследователем Большунова в общем зачете многодневки является норвежец Пол Голберг, он уступает больше минуты. Завтра, 22 февраля, спортсмены примут участие в спринтерской гонке классическим стилем. В воскресенье они пробегут гонку преследования на 30 км.