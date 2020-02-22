В Великом Новгороде продолжается финал Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 22 февраля, состоится произвольная программа у мужчин, спортсмены выйдут на лёд в 12:00 по московскому времени.

Короткая программа состоялась днем ранее, в лидеры вышел воспитанник Евгения Рукавицына Макар Игнатов. На втором месте идет Антон Шулепов, на третьем — Илья Яблоков. Сегодня они будут выступать во второй разминке, Игнатов закроет соревнования.

В первую разминку попали Андрей Зубер, Алексей Ерохов, Егор Мурашов и Роман Савосин. Ерохов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, вернулся на лед после длительного перерыва, связанного с травмами.