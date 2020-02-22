В финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Великом Новгороде, состоится произвольная программа женщин. Спортсменки выйдут на лед в 14:00 по московскому времени.

В первой разминке выступят фигуристки, которые по итогам короткой программы оказались в нижней части итогового протокола. Сначала свой прокат исполнит Анна Фролова, затем — Анастасия Тараканова, накануне ставшая последней. Также в первую группу участниц попали Елизавета Нугуманова и Валерия Шульская.

Во второй разминке будут выступать Ксения Цибинова, Анастасия Гулякова, Анастасия Губанова и Мария Талалайкина. Лидером после короткой программы идет Гулякова, набравшая 73,23 балла.