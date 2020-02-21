На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 21 февраля, состоится мужская эстафетная гонка.

Начало соревнований назначено на 16:45 по московскому времени. Россия будет стартовать в гонке с четвертой позиции — такое место сборная занимает в зачете мужских эстафет.

За сборную России гонку побегут Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Матвей Елисеев и Александр Логинов, такой состав за день до старта объявил Анатолий Хованцев.

Ранее на турнире сборная России завоевала две медали: Александр Логинов взял золото в спринтерской гонке, а затем стал бронзовым призером чемпионата мира в пасьюте.

Женская сборная России на ЧМ в Антхольце наград не завоевывала.