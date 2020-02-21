Московский ЦСКА обыграл сербскую «Црвену Звезду» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра проходила в Белграде на арене «Хала Александар Николич — Пионер Холл» и завершилась со счетом 86:81 в пользу российского клуба.

Первая четверть завершилась с преимуществом хозяев в одно очко (17:16), второй игровой отрезок прошел на равных (20:20). После большого перерыва армейцам удалось провести результативный отрезок и выйти вперед, четверть завершилась со счетом 24:16. В заключительной десятиминутке сербы вновь оказались сильнее, но полученного запаса хватило для итоговой победы гостей.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал американский защитник Майк Джеймс, набравший 29 очков.