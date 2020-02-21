На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 22 февраля, состоится женская эстафета.

Начало гонки назначено на 13:45 по московскому времени. Российскую команду будут представлять Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

В текущем сезоне на Кубке мира российская команда заняла второе место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

На чемпионате мира в Антхольце медалей российские биатлонистки не завоевали, не сумев ни в одной гонке пробиться в десятку сильнейших. Лучший результат чемпионата — 12-е место Екатерины Юрловой-Перхт в гонке преследования.

Две медали на турнире в Антхольце завоевал Александр Логинов, он стал чемпионом мира в спринте и взял бронзу в гонке преследования.