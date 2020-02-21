Биатлонистка Тириль Экхофф объяснила, зачем спортсмены сборной Норвегии покрывают пленкой полы в гостиничных номерах, где проживают во время соревнований.

«Мы делаем это, потому что не хотим дышать пылью. В комнатах часто бывает очень сухой воздух, а когда на полу ещё и ковёр, то пыль легко попадает в горло и его приходится прочищать», — заявила Экхофф, слова которой приводит TV2.

Спортсменка подчеркнула, что пленка на полу не позволяет пыли попадать в горло. По мнению норвежки, горничные в отелях считают спортсменов странными.

«Возможно, именно так выглядели комнаты, где проходили убийства в популярном сериале «Декстер», — заявила Экхофф.

Завтра, 22 февраля, Экхофф примет участие в женской эстафетной гонке в рамках чемпионата мира в Антхольце.