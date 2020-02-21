Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд объяснила, для чего покрывает полиэтиленовой пленкой пол в номере отеля, где проживает во время соревнований.

По словам спортсменки, норвежцы делают так всегда, чтобы не дышать пылью во время соревнований. Она подчеркнула, что накрывает пол только в том случае, если на нем лежит ковер.

«На коврах много пыли, которая быстро попадает в дыхательные пути. После лыжных гонок мы восприимчивы ко всем видам пыли», — сказала Тандревольд, слова которой приводит TV2.

Норвежка отметила, что если у спортсмена есть аллергия на пыль, то он сразу почувствует заложенность носа. Возникнут проблемы перед гонкой, поэтому норвежцы возят с собой рулоны пленки, пояснила Тандревольд.

Напомним, завтра Тандревольд выступит в женской эстафете в составе сборной Норвегии.