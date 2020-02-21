Дмитрий Тарасов сломал ногу спустя три дня после перехода в «Рубин», а норвежские лыжники обвинили Александра Большунова в нечестной борьбе. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Тарасов сломал ногу

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу спустя три дня после официального перехода в казанский клуб. Инцидент произошел на тренировке, футболист получил болезненный удар по ноге. Врачи диагностировали перелом и разрыв связок, теперь игроку потребуется операция. Он будет восстанавливаться около трех месяцев.

Норвежские лыжники считают, что Большунову помог снегоход

Норвежские лыжники Эмиль Иверсен, Симен Крюгер и Финн Хоген Крог заявили, что Александр Большунов выиграл масс-старт на «Ски Туре» при помощи снегохода. По мнению норвежцев, россияне подкупили водителя, чтобы он двигался поближе к Большунову и загораживал его от ветра. Россиянин назвал их теорию полной ерундой.

Гараничев выступит в эстафете на чемпионате мира

Биатлонист Евгений Гараничев выступит в эстафете на чемпионате мира в Антхольце. Изначально он не попал в состав команды, вместо него должен был бежать Карим Халили. Однако тренерский штаб сделал выбор в пользу Евгения, несмотря на то, что главный тренер Анатолий Хованцев был против.

Медведев сенсационно проиграл Симону в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал турнира категории АТР 250 в Марселе (Франция). В четвертьфинальном матче он проиграл французу Жилю Симону в двух сетах со счетом 4:6, 0:6. Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут, за это время Медведев не сделал ни одного эйса, не ошибался на подаче и реализовал один брейк-пойнт из двух возможных. Симон четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и взял пять геймов на подаче соперника.

«Сочи» дозаявил Кокорина

Футбольный клуб «Сочи» дозаявил нападающего Александра Кокорина для участия в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне. 28-летний футболист будет выступать под 91-м номером. Игрок перешел в «Сочи» на правах аренды, которая будет действовать до конца июня 2020 года.