В итальянском Антхольце продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 22 февраля, состоится женская эстафета, спортсменки выйдут на старт в 13:45 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

За сборную России на первом этапе побежит Екатерина Юрлова-Перхт, затем её сменит Ирина Старых. Третий этап достался Светлане Мироновой, финишировать доверили Ларисе Куклиной. Спортсменкам предстоит преодолеть по шесть километров с двумя огневыми рубежами.

В составе сборной Норвегии выступят Сюнневе Сулемдал, Тириль Экхофф, Ингрид Тандревольд и Марте Ульсбю-Ройселанн. За Италию побегут Лиза Виттоцци и Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо и Микела Каррара.