Петербургский «Зенит» проведет два контрольных матча на сборе в Турции. Сегодня, 22 февраля, «сине-бело-голубые» встретятся с белорусским клубом «Ислочь», а также с московским «Динамо».

Матч против «Ислочи» начнется в 11:00 по московскому времени, против «Динамо» — в 17:00.

Для подопечных Сергея Семака это уже не первый раз, когда приходится играть по две встречи за день. Ранее на сборе «Зенит» с утра провел матч против владикавказской «Алании», затем вечером того же дня встретился с казахстанским «Кайратом». Обе игры завершились победой «сине-бело-голубых».

На матч с «Кайратом» Семак выставил основной состав команды, а на «Аланию» выпустил молодежь, привлеченную из «Зенита-2».