В рамках финала Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Великом Новгороде, состоится произвольная программа мужчин-одиночников, она стартует в 12:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

По итогам короткой программы лидером соревнований идет ученик Евгения Рукавицына Макар Игнатов. На второй строчке располагается Антон Шулепов, на третьей — Илья Яблоков. Они выступят во второй разминке, куда также попали Глеб Лутфуллин и Александр Петров.

В первой группе участников будут кататься Андрей Зубер, Алексей Ерохов, Егор Мурашов и Роман Савосин. Ерохов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, вернулся на лед после длительного перерыва, связанного с травмами