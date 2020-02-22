В рамках чемпионата мира по биатлону, который проходит в Антхольце (Италия), состоится мужская эстафетная гонка. Спортсмены выйдут на старт в 16:45 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

В составе сборной России выступят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Изначально планировалось, что вместо Гараничева побежит Карим Халили, об этом заявляли главный тренер команды Анатолий Хованцев и глава СБР Владимир Драчев. Однако за день до гонки тренерский штаб сделал выбор в пользу Евгения.

За сборную Норвегии выступят Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей и Йоханнес Бё. За Францию побегут Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе.