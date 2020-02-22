В Великом Новгороде завершается финал Кубка России по фигурному катанию. Последними на лёд выйдут женщины с произвольными программами, соревнования начнутся в 14:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

После короткой программы на первом месте идет Анастасия Гулякова. Вторую строчку занимает Анастасия Губанова, третью — Ксения Цибинова. Они выступят во второй разминке, куда также попала Мария Талалайкина.

В первой группе участниц будут кататься Анна Фролова, Анастасия Тараканова, Елизавета Нугуманова и Валерия Шульская.