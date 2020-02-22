Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от Жиля Симона в четвертьфинале турнира категории АТР 250 в Марселе. Игра завершилась в двух сетах со счетом 4:6, 0:6.

«Это было плохо. Я хотел завести себя, сломав свою ракетку, но вы видели, что это не сработало. Это беспокоит меня. Но теперь я смогу отдохнуть перед турниром в Индиан-Уэллсе», — сказал Медведев, которого цитирует журналист Эрик Сальо «твиттере».

Напомним, сегодня Симон в полуфинале сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который выбил из борьбы белоруса Егора Герасимова.

Действующим победителем турнира является представитель Греции Стефанос Циципас, сегодня он встретится в Александром Бубликом в полуфинале. Призовой фонд соревнований составляет 769 670 долларов.