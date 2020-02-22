В субботу, 22 февраля, в России закрылось зимнее трансферное окно. Теперь клубы смогут дозаявлять только тех игроков, которые будут переходить на правах свободных агентов.

В заключительный день клубы оформили несколько трансферов. В частности, состав «Сочи» пополнил чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами, ранее выступавший за турецкий «Фенербахче». Также для участия во второй части чемпионата был дозаявлен Александр Кокорин, арендованный у «Зенита».

Иракский хавбек Саафа Хади подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов». Ранее в РПЛ никогда не выступали представители Ирака. Также в Самару отправился полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков, который будет выступать на правах аренды.