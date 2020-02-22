Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала о работе в сборной Китая по биатлону. Она тренирует спортсменов вместе со своим супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

«Если серьёзно потренироваться, наверное, сумеем обогнать подопечных, но все силы тратим как раз на то, чтобы они бежали быстрее нас», — сказала Домрачева, слова которой приводит «Матч ТВ». Она добавила, что тренеры не соревнуются со спортсменами, а наблюдают за контрольными тренировками со стороны, чтобы увидеть все нюансы.

По мнению Домрачевой, сборная Китая пока далека от успеха, однако улучшение результатов показывает, что выбрано правильное направление для работы. Экс-спортсменка подчеркнула, что они с Бьорндаленом хотят поделиться собственным опытом и надеются, что биатлонисты смогут его перенять.

«Чемпионат мира — первое для них соревнование в горах под нашим руководством, познаём друг друга, смотрим, как воспринимают нагрузку, перепады высот», — сказала Домрачева.