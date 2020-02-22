Петербургский «Зенит» заявил нападающего Алексея Гасилина для участия в весенней части Российской Премьер-Лиги.

Информация об этом появилась на сайте лиге, 23-летний форвард будет играть под 90-м номером. Гасилин является воспитанником «Зенита», он также играл за «Зенит-2», «Шальке 04», «Амкар», португальский «Академику Визеу» и» Томь».

В нынешнем сезоне Гасилин выступал в ФНЛ, он принял участие в 12 матчах в составе «Томи», в которых записал на свой счет две результативные передачи и забил семь голов. За свою карьеру он отыграл 125 матчей, 36 раз поразил ворота соперника и сделал 9 голевых передач.

Трансферная стоимость футболиста по версии Transfermarkt.de составляет 550 тысяч евро.

Напомним, сегодня, 22 февраля, в России закрылось зимнее трансферное окно.