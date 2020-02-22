Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал о соперничестве со сборной Франции.

«Мы задабриваем их очень долго, прежде чем начать гладить против шерсти. Это была долгосрочная тактика с прицелом на эстафету. В последние часы перед гонкой мы сожмем их в тиски», — заявил Бё-старший, слова которого приводит VG.

Он отметил, что у норвежцев хорошие отношения с французами, так как команды уважают достижения друг друга. По мнению Тарьея, от этого борьба становится более интересной и сложной, так как обе сборные являются фаворитами.

«Поэтому мы так беспокоимся о том, кто же лучше», – добавил Тарьей.

Напомним, сегодня, 22 февраля, в рамках чемпионата мира в Антхольце состоится мужская эстафета, прямая трансляция будет доступна здесь. В составе сборной Норвегии выступят братья Йоханнес и Тарьей Бё, Ветле Шостад Кристиансен и Йохайннес Дале. Французскую команду представят Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Мартен Фуркад и Кентен Фийон-Майе