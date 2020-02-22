Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сфотографировался к бригадой пожарных, которые прибыли на вызов к его соседу.

Фотография появилась в аккаунте Fairfax Fire/Rescue в «Твиттере». Сообщение под публикацией гласит, что от соседа Овечкина действительно поступил вызов, поэтому группа спасателей прибыла, чтобы убедиться, что всё в порядке.

Yesterday after a false alarm next door, this really GR8 neighbor checked in with E442, Wolftrap, to make sure all was well. @ovi8 #ALLCAPS #Capitals @Capitals pic.twitter.com/rDdE5BKrkc — Fairfax Fire/Rescue (@ffxfirerescue) February 21, 2020

Напомним, в матче с «Монкреаль Канадиенс» Овечкин прервал безголевую серию, которая длилась пять игр. Россиянин забросил 699-ю шайбу в карьере в НХЛ и приблизился к «Клубу 700 голов». В него входят Уйэн Гретцки, забросивший 894 шайбы, Горди Хоу, Яромир Ягр, Бретт Халл, Марсель Дионн, Фил Эспозито и Майк Гартнер.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 59 матчах НХЛ, забросил 41 шайбу и сделал 17 результативных передач. Его показатель полезности составляет «-13».