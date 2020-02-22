Фигуристка Софья Самоделкина, выигравшая финал Кубка России среди юниоров, рассказала об изучении элементов «ультра-си». В Великом Новгороде спортсменка исполнила два тройных акселя.

По словам Самоделкиной, она начала прыгать аксель в конце прошлого сезона, но прыжок получался нестабильно.

«В какой-то момент получился тройной аксель и мы сразу же начали искать больше соревнований, чтобы его повкатывать», — сказала Самоделкина в интервью ФФККР.

По словам фигуристки, она также пробовала изучать четверной тулуп, однако тренеры решили, что нужен элемент посложнее. «Сейчас мы начали учить лутц», — добавила Самоделкина.

Спортсменка также отметила, что в следующем сезоне хотела бы представлять Россию на международных соревнованиях.