Фигуристка Софья Самоделкина, выигравшая финал Кубка России среди юниоров, рассказала об изучении элементов «ультра-си». В Великом Новгороде спортсменка исполнила два тройных акселя.
По словам Самоделкиной, она начала прыгать аксель в конце прошлого сезона, но прыжок получался нестабильно.
«В какой-то момент получился тройной аксель и мы сразу же начали искать больше соревнований, чтобы его повкатывать», — сказала Самоделкина в интервью ФФККР.
По словам фигуристки, она также пробовала изучать четверной тулуп, однако тренеры решили, что нужен элемент посложнее. «Сейчас мы начали учить лутц», — добавила Самоделкина.
Спортсменка также отметила, что в следующем сезоне хотела бы представлять Россию на международных соревнованиях.
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