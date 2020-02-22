Российская гимнастка Александра Солдатова побывала в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», где проводит домашние матчи ФК «Реал».

Четырехкратная чемпионка мира поделился фотографией в историях своего «Инстаграме». «Мечты сбываются. Осталось на игру сходить», — написала Солдатова.

Напомним, в феврале стало известно, что гимнастка приостановила карьеру из-за булимии. Она не тренируется уже четыре месяца. По словам спортсменки, на старте лечения она лежала в клинике и согласно режиму не могла даже ходить. Она подчеркнула, что это требовалось для того, чтобы организм быстрее восстанавливал силы и не тратил энергию.

Недавно Солдатова попала в больницу с порезами на руках. Как объяснила девушка, она случайно порезалась на кухне, так как редко готовит себе сама.