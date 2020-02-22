Полиция проводит обыски в отеле, где проживают биатлонисты сборной России во время чемпионата мира. Известно, что обыскиваются номера Александра Логинова, Евгения Гараничева и Александра Касперовича.

Информацию подтвердил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Срочно! Обыски в отеле наших биатлонистов. Изъят компьютер и телефон Логинова. Итальянские силовики приехали в 6 утра. Ждём развития событий», — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Напомним, ранее Александр Логинов завоевал две медали чемпионата мира: золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Сегодня, 22 февраля, состоится эстафета, за сборную России, помимо Логинова, побегут Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Сборная России идет на четвертом месте медального зачета ЧМ-2020, имея в активе только медали Логинова.