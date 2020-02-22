Итальянские полицейские в ходе обыска изъяли личный компьютер и телефон российского биатлониста Александра Логинова.

Об этом сообщает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев у себя в телеграм-канале. Полицейские прибыли в отель в 6 утра по местному времени с ордером на обыск номеров Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Также полицейские устроили обыск в автомобиле биатлониста.

Ранее появилась информация о том, что полицейские также нагрянули к Евгению Гараничеву, однако это пока не подтверждено. На видеозаписях, опубликованных в телеграме Губерниева, Гараничев не фигурирует.

Напомним, ранее Александр Логинов завоевал две медали чемпионата мира: золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Сегодня, 22 февраля, состоится эстафета, за сборную России, помимо Логинова, побегут Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.