Президент Союза биатлонист России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал визит полиции в номер Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

«Шоу, как обычно. Порадовать болельщиков тем, что приехали с самого утра перед эстафетой», — сказал Драчев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Глава СБР подчеркнул, что полиция приехала по официальному запросу IBU.

По словам Драчева, IBU направил в полицию официальное письмо с требованием провести проверку по факту того, что Александр Касперович находится в российской команде. Ранее у него была найдена чужая аккредитация.

Драчев отметил, что уже связался с заместителем руководителя МИДа. «Всех, кого можно, подключили. Надо было понять, что за ситуация. Мы едем в участок, Логинов остается готовиться к гонке», — сказал Драчев.