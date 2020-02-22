Петербургский «Зенит» встретится с белорусским клубом «Ислочь» в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора в Турции. Игра будет проходить сегодня, 22 февраля, и начнется в 11:00 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию будет осуществлять «Зенит ТВ», её можно посмотреть здесь.

Напомним, сегодня «Зенит» проведет еще одну встречу: в 16:00 «сине-бело-голубые» сыграют с минским «Динамо». Это уже не первый раз, когда подопечные Сергея Семака проводят по два матча за день: ранее в Турции петербуржцы сыграли с «Аланией» и «Кайратом» в один день, оба матча завершились победой «Зенита».