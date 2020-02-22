Как сообщил в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» глава СБР Владимир Драчев, итальянская полиция нагрянула в номер к Александру Логинову из-за его личного тренера Александра Касперовича, который был замечен с чужой аккредитацией.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что данное нарушение не должно караться уголовным преследованием, за него предусмотрен штраф в размере 500 евро.

Напомним, в Антхольце, где проходит чемпионат мира по биатлону, обыскивают российских спортсменов. Полиция нанесла визит в 6 часов утра по местному времени и без предупреждения ворвалась в номер, где проживают Логинов и Евгений Гараничев. В ходе обысков были изъяты телефон и компьютер Александра.

Владимир Драчев отправился в полицейский участок, спортсмены остались готовиться к эстафете. Гонка состоится сегодня, 22 февраля, в 16:45 по московскому времени.